Canciller sostuvo que el restablecimiento de relaciones "depende de la voluntad de Venezuela"

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó este lunes que el restablecimiento de servicios consulares con Venezuela es una prioridad para el Gobierno, pero que depende de la "voluntad" de las autoridades venezolanas para concretarla.

"La idea es que esto sea lo antes posible, pero depende también de la voluntad de Venezuela", dijo Pérez Mackenna a la prensa, a la salida de una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la propuesta de nuevos aranceles de Estados Unidos.

"Estamos empeñados en conseguir el restablecimiento de relaciones consulares. Eso partió de un diálogo con su canciller en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (un) proceso que continúa", añadió, en referencia a la reunión que sostuvo con su homólogo, Yván Eduardo Gil, en marzo pasado.

Posterior a ese encuentro, Chile informó que también envió una nota diplomática formal para avanzar en el proceso administrativo.

75 mil órdenes de expulsión pendientes, cuya mitad implica a venezolanos

El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que el restablecimiento de relaciones consulares es "esencial" para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares en vuelos hacia Caracas, lo cual fue una de las promesas de campaña del Presidente Kast.

De acuerdo a medios locales, hay más de 75 mil órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Los vínculos diplomáticos con Venezuela se rompieron tras las elecciones de 2024 de dicho país, después de que la anterior Administración Boric cuestionara la transparencia de los comicios y denunciara irregularidades en el proceso.

La situación causó que Venezuela retirara a todo su personal diplomático de Chile, decisión que ha afectado a cientos de miles de ciudadanos y ha complicado los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700 mil venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25 mil chilenos.