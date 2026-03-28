Ataque en Calama: GORE de Antofagasta advierte falta de hospital forense para jóvenes violentos

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, abordó en Cooperativa el fatal ataque con arma blanca perpetrado por un estudiante del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama y advirtió que la región carece de un hospital especializado para tratar a jóvenes con perfiles violentos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad alertó que la región no cuenta con las herramientas para prevenir o intervenir oportunamente frente a este tipo de situaciones, pese a los esfuerzos realizados en el último tiempo.

"Tenemos muchos casos de jóvenes violentos que la Fiscalía exige su internación y la verdad es que no tenemos un hospital forense donde podamos tratar esos casos de tal manera que podamos ir enfrentando esta situación", denunció el gobernador.

"Ayer, Carabineros nos dio cuenta de la cantidad de situaciones de violencia escolar que ellos han tenido que atender. Entonces, claramente estamos en una situación de crisis de salud mental, pero como es una crisis que es silenciosa, que aparece en actos episódicos, no le estamos prestando la atención necesaria", aseveró.

En ese sentido, Díaz enfatizó que se necesitan "más especialistas en Antofagasta (debido a que) los médicos chilenos no quieren venir a vivir a esta región. Por eso hemos impulsado programas de formación, la carrera de psiquiatría la estamos financiando desde el Gobierno Regional, pero no basta".

Finalmente, la autoridad regional se refirió a la eventual instalación de pórticos detectores de metales en los colegios, tras el anuncio realizado por el Gobierno: "Instalar este tipo de medidas, si bien es vistoso, aparece de una perspectiva cuando se tiene un discurso muy punitivo de aumentar penas, de poner más sanciones", puntualizó.

"Pero esa medida no sirve de nada si es que no tenemos un trabajo mucho más profundo con la comunidad", concluyó.