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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Carabineros incautó más de 271 kilos de droga en dos procedimientos en El Loa

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Operativos simultáneos en Calama y Ollagüe permitieron la detención de dos sujetos y el decomiso de marihuana, pasta base y ketamina.

Carabineros incautó más de 271 kilos de droga en dos procedimientos en El Loa
 Captura

Uno de los operativos se concretó con apoyo de Kimba, el can antidrogas del OS-7 El Loa

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Carabineros en El Loa concretaron la incautación de 271 kilos y 400 gramos de sustancias ilícitas en dos procedimientos vinculados a la estrategia contra el crimen organizado en la Región de Antofagasta, operativos que finalizaron con dos sujetos detenidos.

El primer decomiso, con apoyo de Kimba -ejemplar canino del OS-7 El Loa- se registró en la Ruta B-25 de Calama, donde el conductor de un furgón evadió un control policial, abandonando posteriormente el vehículo, en el que transportaba 227 kilos de marihuana.

En paralelo, en la Ruta 21-CH en la comuna fronteriza de Ollagüe, carabineros del Retén Ascotán interceptaron una camioneta con dos ocupantes, incautando 41,5 kilos de pasta base de cocaína y 2,5 kilos de ketamina.

Los dos detenidos de nacionalidad chilena, pasaron a control de detención y fueron formalizados por tráfico de drogas decretando el Juzgado de Ganatía para ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva, fijando para la investigación un plazo de 120 días.

Control constante en el territorio

Este año en la Región de Antofagasta se han incautado casi 52 toneladas de drogas, resultados que según señaló el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, se atribuyen al control constante en el territorio.

"En la Región de Antofagasta, las instituciones del Estado han construido una barrera contra el tráfico de drogas, una barrera que opera los 365 días del año, las 24 horas del día. No hay momento del día o de la noche que no estemos observando, y eso es algo que deben tener muy presente las organizaciones criminales que pretenden ingresar sus cargamentos a nuestro país".

En la misma línea, el Jefe de Zona de Carabineros, general Cristian Montre, explicó "El combate al crimen organizado requiere anticiparse a sus movimientos, por esta razón nuestros controles vehiculares son estratégicos, inteligentes y focalizados, sustentados en información y análisis que nos permiten intervenir las rutas utilizadas para el traslado de drogas".

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