Corte de Antofagasta declara incompetencia territorial y remite caso Democracia Viva a Tribunal de Santiago
Tras establecer que el fraude comenzó a ejecutarse en Santiago mediante un contrato de arriendo falso en Ñuñoa, la Corte acogió la incompetencia territorial.
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En fallo dividido la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió los recursos presentados en bloque por las defensas de Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la desaforada diputada Catalina Pérez, declarando la incompetencia territorial del Juzgado de Garantía local para seguir tramitando la arista principal del Caso Convenios, Democracia Viva
Con esta resolución, el tribunal de alzada ordenó la remisión inmediata y total de los antecedentes al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, tras determinar de manera unánime que el "principio de ejecución" del fraude al fisco y lavado de activos ocurrió en la Región Metropolitana y no en Antofagasta.
Al respecto, la resolución dictada por los magistrados desarmó la tesis de la Fiscalía de Antofagasta que pretendía retener el caso basándose en las primeras tratativas por correo electrónico en la zona.
"Tuvieron comienzo de ejecución con fecha 26 de julio de 2022 en la ciudad de Santiago, desde que en esa fecha tuvo lugar la suscripción de un contrato de arrendamiento ideológicamente falso, para simular que la Fundación Democracia Viva tenía domicilio legal en la comuna de Ñuñoa, domicilio que por cierto fue utilizado para tramitar el inicio de actividades de dicha fundación ante el SII (...), habilitación que les permitió comparecer ante la Seremi de Antofagasta como entidad legalmente apta para recibir fondos fiscales", consigna el fallo.
La decisión de mudar definitivamente la causa a los tribunales de Santiago fue visada con los votos a favor del ministro Jaime Rojas y de la fiscal judicial María Teresa Quiroz, contando con el único voto en contra del abogado integrante Fernando Orellana, quien era partidario de mantener la tramitación en la Región de Antofagasta.