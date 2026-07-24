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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Desarticulan red de trata y rescatan a 10 víctimas de explotación sexual en Calama

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Tanto las afectadas como los seis miembros de la organización detenidos son extranjeros.

La Fiscalía y la PDI resaltaron la gravedad de los delitos involucrados, que "vulneran gravemente la dignidad humana".

Desarticulan red de trata y rescatan a 10 víctimas de explotación sexual en Calama
 PDI

En allanamientos simultáneos realizados en la ciudad se incautó dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

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Una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada en la ciudad de Calama.

Una investigación conjunta de la Fiscalía y la PDI estableció que esta red operaba desde 2021 utilizando ofertas laborales engañosas para captar a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad, a las que mantenían cautivas en inmuebles de la ciudad.

En allanamientos simultáneos se logró rescatar a 10 víctimas e incautar dinero en efectivo y equipos electrónicos.

"Estamos en presencia de un delito de la mayor gravedad, porque afecta la dignidad misma de las personas: en este caso, mujeres en situación de vulnerabilidad que eran captadas mediante ofertas laborales y sometidas a todo tipo de apremios", señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

El prefecto inspector Freddy Castro, jefe regional de la PDI, coincidió en que "la trata de personas es un delito que vulnera gravemente la dignidad humana", y advirtió que su institución seguirá trabajando "para identificar, investigar y desarticular estas redes criminales que operan en la región".

En audiencia de formalización, la Justicia ordenó la prisión preventiva de cinco de los seis detenidos, de nacionalidad peruana, y estableció un plazo de investigación de 90 días.

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