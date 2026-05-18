Fiscalización de Carabineros dejó cuatro detenidos en locales nocturnos de Antofagasta

Cuatro personas detenidas y la incautación de equipos electrónicos fue el saldo de un operativo extraordinario de fiscalización desarrollado por Carabineros este fin de semana en el sector sur de Antofagasta, enfocado en pubs, restaurantes, botillerías y discotecas, basándose en denuncias y factores de riesgo en las zonas de mayor afluencia bohemia.

De los cuatro capturados, dos fueron imputados por porte de arma blanca en la vía pública, mientras que los otros dos corresponden al regente y al DJ de una conocida discoteca del sector, quienes fueron arrestados por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

Según el reporte policial, el procedimiento se gestó tras comprobarse que el recinto no contaba con las licencias requeridas por la ley 17.336 para la reproducción y almacenamiento de fonogramas musicales, lo que derivó en la incautación de dos computadores notebooks y una mesa mezcladora de sonido.

Estas fiscalizaciones nocturnas, además, concluyeron con una serie de infracciones cursadas por consumo de alcohol en la vía pública y estacionamiento en sitios prohibidos.