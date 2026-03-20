Incidentes empañaron funerales de niña fallecida en Antofagasta

Un grupo de personas causó disturbios este viernes en el sector norte de Antofagasta, al insistir en participar de los funerales de la niña de cuatro años que falleció en esa ciudad esta semana.

Tras recibir los restos de la pequeña, la familia los trasladó hasta un recinto ubicado en Avenida Bonilla con Leonardo da Vinci para sostener un velatorio íntimo antes de su entierro, que tuvo lugar hoy mismo.

A pesar de que los deudos optaron por la privacidad, un grupo de personas conmovidas por el caso intentó entrar a la fuerza, portando globos, gigantografías y chapitas, pero Carabineros les impidió el paso.

Horas después, la familia pudo sacar el féretro y partir rumbo al cementerio, mas la situación volvió a escalar cuando sujetos intentaron agredir al padre de la pequeña.

Los incidentes obligaron a la intervención de efectivos de Control de Orden Público, quienes dispersaron al grupo y permitieron la evacuación del progenitor. Sin embargo, un carabinero resultó con lesiones leves tras recibir una pedrada desde la multitud.

La muerte de la niña ha consternado a la comunidad, especialmente porque el informe médico ratificó que fue víctima de una "violencia injustificable y crueldad extrema".

La única sospechosa del caso es la madrastra de la menor, una mujer de 26 años, quien pasará a control de detención este sábado ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta.