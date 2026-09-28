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Tópicos: País | Región de Antofagasta

PDI: Extraían agua potable ilegalmente y la vendían en campamentos de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

La PDI detectó una conexión clandestina en el sector La Chimba tras una denuncia de Aguas Antofagasta. Un hombre y una mujer fueron detenidos durante el operativo.

Según la investigación, el agua era cargada en camiones aljibes y comercializada en campamentos de la ciudad. En el lugar se incautaron dos camiones y un estanque.

PDI: Extraían agua potable ilegalmente y la vendían en campamentos de Antofagasta
 PDI Antofagasta
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La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Antofagasta, en coordinación con el Ministerio Público, detectó un punto de extracción ilegal de agua potable en la intersección de las calles Pirita y Lapislázuli, en el sector La Chimba de la capital regional. En el procedimiento fueron detenidas dos personas.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por Aguas Antofagasta. Según la PDI, las diligencias permitieron establecer la existencia de una conexión clandestina a la red de distribución.

El comisario Sebastián Morales, de la Bicrim Antofagasta, señaló que el agua extraída de forma irregular "era cargada en camiones aljibes y comercializada en sectores de campamentos de la ciudad".

Durante el operativo, los detectives constataron la conexión clandestina e incautaron dos camiones aljibes y un estanque utilizado para almacenar agua. Además, establecieron que uno de los vehículos mantenía un encargo vigente por apropiación indebida, por lo que la investigación se amplió al delito de receptación.

Dos personas detenidas

En el lugar fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad venezolana, que se encontraban al cuidado de las instalaciones. Según la información policial, los dos estaban en situación migratoria irregular y registraban denuncias por ingreso clandestino al país.

Por instrucción del Ministerio Público, los camiones y el estanque quedaron bajo custodia provisional de Aguas Antofagasta. El vehículo con encargo por apropiación indebida fue devuelto a su propietario.

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