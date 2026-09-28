Un fallecido y dos lesionados dejó violenta colisión múltiple en la Ruta B-400 en Antofagasta

Una persona fallecida y dos lesionados fue el saldo de un accidente de tránsito que se registró pasado el mediodía de este lunes a la altura del kilómetro 28 de la Ruta B-400, en la Región de Antofagasta, en el que se vieron involucrados tres vehículos.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por Carabineros, el hecho se originó cuando un camión tipo 3/4 que se desplazaba de oriente a poniente colisionó con un camión de alto tonelaje que transportaba de gas natural en sentido contrario.

Producto de este primer impacto, el conductor del camión menor perdió el control del móvil, chocando posteriormente de forma violenta contra un vehículo menor.

A consecuencia del impacto, el conductor del tercer vehículo, un hombre de nacionalidad chilena de 40 años, falleció en el lugar. En tanto, el chofer del camión 3/4 y su acompañante resultaron con lesiones de diversa consideración, mientras que el conductor del camión de gas resultó ileso.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las pericias científicas y técnicas para esclarecer la dinámica y las causas exactas del fatal accidente.