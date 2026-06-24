Municipio decretó inmueble en abandono para intervenir pantano urbano en Antofagasta

La Municipalidad de Antofagasta declaró este miércoles como "Propiedad Abandonada" el inmueble de calle Lord Cochrane, perteneciente a la Inmobiliaria Mackenzie Limitada y conocido como "El pantano urbano", resolución que faculta a los equipos técnicos municipales para ingresar de forma directa al predio privado y ejecutar obras de limpieza, desinsectación y mitigación ambiental.

La medida se adoptó tras el vencimiento de los plazos legales otorgados a la empresa y debido al peligro que representa el recinto, el cual ya había sido catalogado como foco de insalubridad por la Seremi de Salud en el marco de la vigilancia epidemiológica por el mosquito Aedes aegypti.

Al respecto, el administrador municipal, Rafael Castro, detalló "Esta declaratoria se da en el marco de la Ley General del Urbanismo y Construcciones cuando un particular es negligente respecto del cuidado de su propiedad y genera vectores o problemáticas ambientales. Haremos un levantamiento de las medidas sanitarias para intervenir y evitar que siga siendo un foco de insalubridad. No vamos a tolerar que por la negligencia de un grupo empresarial los vecinos sufran en su vida diaria".

Por su parte, el seremi de Salud, Rodrigo Medina, destacó "Esto nos permite generar una mesa de trabajo en conjunto y así erradicar este foco de insalubridad y aposamiento de agua".

Ambas reparticiones iniciarán un plan de desinsectación total del recinto y la eliminación de los apozamientos para devolver la tranquilidad sanitaria al cuadrante.