El cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera Fernández, funcionario de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas, será velado en la iglesia institucional, ubicada en calle Mardoqueo Fernández, Providencia, luego de fallecer en el hospital, donde ingresó tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento en la comuna de Lo Espejo.

Familiares de la víctima esperan la entrega de su cuerpo en el Servicio Médico Legal para ser trasladado al recinto institucional; mientras, continúan las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos en el sector de Las Dunas, donde Aguilera junto a un compañero fiscalizó a un grupo de sujetos, del que uno de ellos sacó un arma y disparó en contra del carabinero, hiriéndolo en su cabeza.

El general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, aseveró: "Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir al lado de la ciudadanía enfrentando a estos delincuentes. No tenemos temor. Y yo sé que los equipos investigativos van a lograr llegar a dar con todas las personas que estuvieran involucradas, si es que las hay, en este horrendo asesinato".

El atacante fue abatido por el compañero de Aguilera y fue identificado como Brayan Farías, un ciudadano venezolano de 28 años, irregular en el país y con antecedentes policiales. Otras siete personas están involucradas, las que vecinos denunciaron frecuentan el sector de calle Guadalajara, por ser un punto de ventad de drogas y donde las balaceras son habituales.

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