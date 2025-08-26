Una mujer falleció y dos personas resultaron heridas en grave accidente carretero en Quillagua
El accidente ocurrió en el kilómetro 1.603 de la Ruta 5 Norte.
Se juega: Universidad de Chile recibirá a Everton en el Nacional
Autoridad de Conmebol denunció que desalojo de hinchas de la U no fue solicitado
Prensa argentina acusó que barristas liberados de la U iniciaron "cacería" contra hinchas de Independiente
El gesto de Marcelo Díaz en pregunta sobre Colo Colo que molestó a Javier Correa
Así fue la captura de los peligrosos reos que escaparon de la cárcel de Valparaíso
La declaración pública de Michael Clark por incidentes en Argentina
Una mujer fallecida y dos lesionados de gravedad dejó un accidente carretero que ocurrió la mañana de este martes en el kilómetro 1.603 de la Ruta 5 Norte a la altura de la localidad de Quillagua, en María Elena.
En el lugar, por causas que establecerá la SIAT de Carabineros, el conductor de una camioneta que se trasladaba de sur a norte habría perdido el control del vehículo, volcando a un costado del camino, donde murió una de sus tres pasajeros.
Los otros dos pasajeros del vehículo que resultaron con lesionados de gravedad fueron asistidos por personal del SAMU y Bomberos de Quillagua.
Un equipo investigador de la SIAT Antofagasta realizó diversas pericias en el lugar, en busca de establecer las causas de este fatal hecho, que cobró la vida una mujer chilena adulta, cuyo cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Legal, cuando concluyó el trabajo pericial del sitio del suceso.