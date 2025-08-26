Una mujer falleció y dos personas resultaron heridas en grave accidente carretero en Quillagua

Una mujer fallecida y dos lesionados de gravedad dejó un accidente carretero que ocurrió la mañana de este martes en el kilómetro 1.603 de la Ruta 5 Norte a la altura de la localidad de Quillagua, en María Elena.

En el lugar, por causas que establecerá la SIAT de Carabineros, el conductor de una camioneta que se trasladaba de sur a norte habría perdido el control del vehículo, volcando a un costado del camino, donde murió una de sus tres pasajeros.

Los otros dos pasajeros del vehículo que resultaron con lesionados de gravedad fueron asistidos por personal del SAMU y Bomberos de Quillagua.

Un equipo investigador de la SIAT Antofagasta realizó diversas pericias en el lugar, en busca de establecer las causas de este fatal hecho, que cobró la vida una mujer chilena adulta, cuyo cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Legal, cuando concluyó el trabajo pericial del sitio del suceso.