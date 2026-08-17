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Garúa persistente, desprendimientos y suspensión de clases: La afectación en Arica por sistema frontal

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El alcalde de Arica, Orlando Vargas, comentó en El Diario de Cooperativa las dificultades que ha enfrentado la ciudad en medio del sistema frontal que afecta al norte del país.

La autoridad destacó que debido a la presencia de una garúa persistente se han provocado desprendimientos en caminos y en el Morro de Arica, situación que también ha llevado a la suspensión de clases por esta jornada.

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