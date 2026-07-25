Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.7°
Humedad93%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Atacama
Tópicos: País | Región de Atacama

Atacama: Todos los trabajadores que permanecían aislados en alta cordillera fueron evacuados

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La mejora de las condiciones climáticas permitió la reanudación del operativo que inició ayer, cuando 16 de los 39 funcionarios varados fueron trasladados hasta Alto del Carmen

"Todos ellos fueron trasladados de manera segura y se encuentran en buen estado de salud", informó la empresa Barrick Chile.

Atacama: Todos los trabajadores que permanecían aislados en alta cordillera fueron evacuados
 Cedida

Los trabajadores evacuados se encontraban en el campamento Barriales, perteneciente a la faena Pascua Lama.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La totalidad de los trabajadores que permanecían aislados en el campamento Barriales, perteneciente a la faena Pascua Lama de la empresa Barrick Chile, en la alta cordillera de la Provincia del Huasco (Región de Atacama), fueron evacuados con éxito este sábado.

Ayer se evacuó a 16 de los 39 funcionarios que se encontraban en el mencionado campamento y en el de Potrerillos, afectados por las intensas nevazones producto del reciente sistema frontal.

"El operativo de traslado de los trabajadores en el campamento Barriales se reanudó en la mañana de hoy, una vez que las condiciones meteorológicas permitieron retomar los vuelos de helicóptero con seguridad. Todos ellos fueron trasladados de manera segura y se encuentran en buen estado de salud", informó la compañía.

"Nos alegra que nuestros trabajadores y de las empresas contratistas estén de vuelta junto a sus familias, sanos y salvos, tras días que sabemos fueron difíciles por las condiciones climáticas extraordinarias y por la incertidumbre sobre la fecha exacta de su regreso", agregó.

La empresa también indicó que, por medio de un común acuerdo, otros tres trabajadores permanecerán en el campamento Potrerillos "mientras se completan los trabajos de despeje por vía terrestre que están en curso. Se encuentran seguros, en buen estado de salud y en condiciones óptimas con suministro eléctrico, agua y alimentos".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada