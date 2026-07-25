Atacama: Todos los trabajadores que permanecían aislados en alta cordillera fueron evacuados

La totalidad de los trabajadores que permanecían aislados en el campamento Barriales, perteneciente a la faena Pascua Lama de la empresa Barrick Chile, en la alta cordillera de la Provincia del Huasco (Región de Atacama), fueron evacuados con éxito este sábado.

Ayer se evacuó a 16 de los 39 funcionarios que se encontraban en el mencionado campamento y en el de Potrerillos, afectados por las intensas nevazones producto del reciente sistema frontal.

"El operativo de traslado de los trabajadores en el campamento Barriales se reanudó en la mañana de hoy, una vez que las condiciones meteorológicas permitieron retomar los vuelos de helicóptero con seguridad. Todos ellos fueron trasladados de manera segura y se encuentran en buen estado de salud", informó la compañía.

"Nos alegra que nuestros trabajadores y de las empresas contratistas estén de vuelta junto a sus familias, sanos y salvos, tras días que sabemos fueron difíciles por las condiciones climáticas extraordinarias y por la incertidumbre sobre la fecha exacta de su regreso", agregó.

La empresa también indicó que, por medio de un común acuerdo, otros tres trabajadores permanecerán en el campamento Potrerillos "mientras se completan los trabajos de despeje por vía terrestre que están en curso. Se encuentran seguros, en buen estado de salud y en condiciones óptimas con suministro eléctrico, agua y alimentos".