Atacama: rescatan a aislados en Alto del Carmen y salen 1.500 pasajeros varados en Copiapó

Novedades positivas en materia de conectividad registra la Región de Atacama tras los estragos provocados por el reciente sistema frontal.

En la comuna de Alto del Carmen, personal de emergencia, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y equipos técnicos de Vialidad lograron despejar los caminos y acceder a la localidad de Junta de Valeriano, la cual se mantenía completamente aislada producto de acumulaciones de nieve que en algunos tramos rozaron los tres metros de altura y con temperaturas de hasta –3 °C.

El operativo desplegado en la alta cordillera permitió evacuar con apoyo del Ejército a 45 personas —entre ellos adultos mayores en situación crítica y niños— hacia un albergue en la localidad de El Tránsito.

El alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, valoró el despliegue logístico realizado en una comuna con más de 40 localidades dispersas a lo largo de 140 kilómetros.

"Anoche, con un esfuerzo enorme y mucha maquinaria, pudimos llegar a la localidad más azotada, que era Junta de Valeriano —donde falleció una criancera—, para rescatar a adultos mayores y niños a eso de las 5 o 6 de la mañana", detalló la autoridad comunal.

Por su parte, en Copiapó se logró destrabar la compleja situación que afectaba al terminal de buses rodoviario (Terrapuerto), donde cerca de 1.500 pasajeros en tránsito se encontraban varados a la espera de la apertura de las rutas.

Durante la jornada se coordinó la salida de una caravana compuesta por cerca de 40 buses, escoltada por efectivos policiales y militares, para garantizar un traslado seguro hacia sus destinos en la zona sur del país.

La seremi del Deporte de Atacama, Isis Martínez, destacó en el lugar las coordinaciones encabezadas por la delegada presidencial, Sofía Cid, junto a las carteras de Transportes y Vialidad: "Estamos muy contentos porque, por fin, alrededor de 1.500 personas van a poder salir hacia sus lugares de destino gracias al trabajo de las autoridades y los servicios que consiguieron despejar las vías", afirmó.

A estas mejoras se suma el progresivo retorno a la normalidad en la Provincia del Huasco, donde diversas empresas de transporte público confirmaron que este viernes reanudarán paulatinamente sus servicios de pasajeros entre las comunas de Vallenar, Freirina y Huasco, restableciendo la movilidad en todo el valle.