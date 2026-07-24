Evacúan a primeros trabajadores aislados en Pascua Lama tras intenso temporal

Tras permanecer una semana atrapados en la alta cordillera de la Provincia del Huasco (Región de Atacama) debido al intenso temporal, 16 de los 39 trabajadores que se encontraban aislados en los campamentos Barriales y Potrerillos, pertenecientes a la faena Pascua Lama de la empresa Barrick Chile, fueron evacuados con éxito este viernes.

El operativo aéreo constó de cuatro vuelos desde la alta cordillera hacia el helipuerto de Alto del Carmen.

Según confirmó la compañía, el personal fue evaluado por médicos antes del embarque y nuevamente a su llegada. No obstante, las maniobras debieron suspenderse pasadas las 14:00 horas debido al empeoramiento de los vientos en la zona.

Actualmente, 23 operarios permanecen en la faena cordillerana a la espera de ser trasladados este sábado hacia la ciudad de Vallenar, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las versiones sobre las condiciones en los campamentos

El rescate y el estado de los trabajadores aislados han generado contrapuntos entre los dirigentes locales y la minera.

El presidente de la Confederación Minera del Cobre, Hugo Páez, quien se trasladó hasta Alto del Carmen para esperar las aeronaves, alertó sobre el complejo escenario en los refugios.

"Lo que pasa con los trabajadores que se encuentran aislados producto de las altas nevazones en la cordillera es que no están cumpliendo las condiciones básicas de calefacción los campamentos; están con siete metros de nieve y tienen poco combustible. De hecho, el combustible que les quedaba para iluminación y calefacción en algunos lados se debería estar terminando hoy al mediodía", sostuvo el dirigente.

Por su parte, Barrick Chile aseguró mediante un comunicado que las evaluaciones médicas confirman que los 23 trabajadores restantes se encuentran en buen estado de salud, monitoreados y en instalaciones con comunicación operativa, además de contar con "reservas suficientes de petróleo, gas, alimentación y agua".

Asimismo, la contingencia obligó a postergar de forma preventiva cualquier cambio de turno.

Las complicaciones logísticas y la falta de un helicóptero

El desarrollo de la operación de evacuación no estuvo exento de contratiempos. De acuerdo con el reporte de la empresa y la información recabada en terreno, la planificación original contemplaba el uso de dos helicópteros. Sin embargo, durante la mañana se produjo una demora inicial en el abastecimiento de combustible.

Posteriormente, una de las aeronaves —de mayor peso— no pudo ascender al campamento debido a las intensas ráfagas de viento presentes en la alta montaña, obligando a continuar la labor con un solo helicóptero de menor envergadura.

Sobre esta contingencia y el estado de los operarios, el diputado por Atacama Cristián Tapia (independiente-PPD) detalló que "a eso de las 14:00 horas terminó el operativo de rescate, evacuando definitivamente a 16 trabajadores y quedando 23 todavía en faena, más tres que se encuentran en otro sector porque el clima empezó a cambiar".

"El compromiso de la empresa es continuar este sábado a contar de las 7:00 de la mañana. Hemos tenido contacto por videollamada con algunos de ellos y están en buenas condiciones, pero todos sabemos que la noche (en la cordillera) es complicada. Esperamos que el clima acompañe para tener a todos los trabajadores con sus familias", manifestó el parlamentario.

Desde Barrick puntualizaron que la reducción de la capacidad aérea "respondió exclusivamente a condiciones logísticas, técnicas y meteorológicas que impedían operar ambas aeronaves con los estándares de seguridad requeridos".

Finalmente, la firma aclaró que se analizó la opción de solicitar apoyo a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), pero la alternativa fue descartada de común acuerdo con las autoridades gubernamentales para no sobrecargar los recursos estatales desplegados por el estado de catástrofe que rige en la Región de Atacama.