supergeek

Congreso Futuro: ¿Qué hay dentro de la Fosa de Atacama?

Publicado: | Fuente: Cooperativa
contenido de servicio
En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos sobre lo que hay dentro de la Fosa de Atacama con la científica Valeria Cortés, quien bajó 7.680 metros de profundidad gracias a un convenio especial con China con el objetivo de recolectar evidencia sobre la naturaleza sísmica del fondo marino.

Además, la geóloga Alida Pérez nos detalló la investigación que lidera sobre piedras volcánicas que absorben el carbono.

LEER ARTICULO COMPLETO

