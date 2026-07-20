Senapred confirma 10 fallecidos y cuatro desaparecidos por el sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó esta noche de lunes que al menos 10 personas han fallecido y otras cuatro se encuentran desaparecidas como consecuencia del tren de sistemas frontales que está golpeando a la zona centro norte del país.

El nuevo balance oficial de víctimas fatales duplica la cifra anterior (cinco), pero se acerca al número que, de manera extraoficial, habían estado comunicando autoridades locales en medio del estado de catástrofe en vigor para la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco (Región de Atacama).

"El balance actualizado respecto a afectación y daños es el siguiente: tenemos que lamentar que, a la fecha, se sumen 10 personas fallecidas como producto del evento del sistema frontal entre las regiones de Atacama y Araucanía. A nombre de Senapred y de las autoridades presentes, quiero enviar nuestras condolencias a las familias", dijo la directora nacional del Servicio, Alicia Cebrián.

"Tenemos (también) cuatro presuntas desgracias informadas por Carabineros: vale decir, cuatro personas que se mantienen en calidad de desaparecidas: dos en Coquimbo y dos en la Región de Atacama", continuó Cebrián.

La funcionaria dio cuenta, además, de "17 personas lesionadas, 2.422 personas damnificadas, 1.168 albergados (mayormente concentrados en la Región Metropolitana, Atacama y Coquimbo) y 104 mil 504 personas que permanecen en condición de aislamiento, concentradas entre las regiones de Atacama y Coquimbo".

Por otro lado, Senapred reportó un total de 76 viviendas destruidas, 2.121 viviendas con daño mayor, 16 mil 948 viviendas con daño menor y 888 viviendas con "daño en evaluación" por parte de organismos locales.

Cebrián detalló que, desde el inicio del evento, Senapred ha enviado 124 mensajes SAE, "el 76 por ciento entre las regiones de Atacama y Coquimbo".

De momento, "la Dirección Meteorológica de Chile mantiene su alarma por precipitaciones intensas para la Provincia de Huasco, vigente hasta la tarde de mañana martes 21, (...) y otra alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en Coquimbo, también hasta mañana martes", añadió la directora, que llamó a las personas "al autocuidado, la responsabilidad, a no internarse en zonas afectadas producto del sistema frontal y a mantenerse informadas por canales oficiales".

Suspensiones de clases

También participó en el punto de prensa el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien informó que, "como medida preventiva, se resolvió suspender las clases para los días martes 21 y miércoles 22 en la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco (en la Región de Atacama)", que se encuentran bajo el decreto de catástrofe.

"Adicionalmente se ha instruido la suspensión de clases, (solamente) para el día martes 21, en las comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla en Región de Atacama; San José de Maipo y Til Til en la Región Metropolitana; Petorca, La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo en la Provincia de Petorca; y Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache en la Provincia de Marga Marga (Región de Valparaíso)", detalló Alvarado.

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