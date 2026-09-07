Luego de las intensas lluvias que afectaron a las regiones de Coquimbo y Atacama, se han comenzado a activar las reservas de semillas y bulbos del desierto, lo que, sumado a otros factores, aumenta las probabilidades de un desierto florido intenso para este año, siendo la primera quincena de octubre el periodo de máxima floración.

Escucha el informe completo de Emilia Aguilar, editora de Cooperativa Ciencia.

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