La Región de Coquimbo vive una de sus mayores crisis meteorológicas de las últimas décadas, con un balance de daños que desafía las estadísticas históricas.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, Jaime Cuevas, investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza), explicó que el desastre actual no solo responde a la cantidad de agua caída, sino a la naturaleza física de un territorio que no está diseñado para procesar tales volúmenes de lluvia en corto tiempo.

"Los suelos de esta región tienen una baja capacidad de infiltración de la precipitación en comparación con los que tenemos mucho más al sur. Eso determina que 'acepten' una cantidad de lluvia de un determinado monto, que puede ser tal vez los primeros 50 hasta 100 milímetros, pero después esa agua no puede seguir infiltrando y se va a empezar a mover en superficie arrastrando las partículas de suelo y generando estos caudales superficiales que se conocen como escorrentía", explicó el experto.

Para el investigador, la recurrencia de estas tragedias en los mismos puntos geográficos demuestra que “seguimos muy poco preparados para este tipo de situaciones (...) Nos ha pasado ya muchas veces y son en los mismos lugares".

Frente a esto, y ante el pronóstico de "eventos más concentrados e intensos" debido al cambio climático, Cuevas sentenció: "Lo que debiéramos hacer nosotros es invertir de una vez por todas con infraestructura muy resiliente que nos evite tener que estar reconstruyendo una y otra vez".

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