El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, comentó en Una Nueva Mañana la decisión del gobierno de decretar estado de catástrofe en la región, calificándola como "tardía", ya que se conocía con anterioridad la llegada de un sistema frontal a la zona.

La autoridad comunal cuestionó la designación de cargos en la zona, indicando que las personas a cargo no tienen la experiencia necesaria. "No confiamos en que el gobierno cuide bien a nuestra gente", lamentó.

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