Ferias Libres pide transferencias directas al Gobierno para afectados por temporales en Región de Coquimbo

Un catastro elaborado por la Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF) registra hasta ahora a 1.302 feriantes afectados por los sistemas frontales en la Región de Coquimbo, que sufrieron daños en viviendas y vehículos utilizados para desarrollar su actividad.

Según los datos recopilados por la organización, el 70,5% de los casos reportó daños en sus viviendas y un 28,4% en vehículos de trabajo. La mayor cantidad de afectados se concentra en las comunas de Coquimbo y La Serena, aunque ASOF advirtió que el registro todavía puede aumentar.

A partir de estos antecedentes, la agrupación pidió al Gobierno evaluar transferencias económicas directas para quienes perdieron ingresos, mercadería o herramientas de trabajo producto de los temporales.

"Necesitamos una respuesta integral y rápida. No podemos pedirles (a los feriantes) que vuelvan a trabajar si primero tienen que resolver cómo recuperar sus propias casas o las herramientas que les permiten trabajar", afirmó la presidenta de ASOF, Paola Morales.

La solicitud fue expuesta por representantes del sector durante una sesión de la Comisión de Economía del Senado en La Serena, donde también participó el ministro de Economía, Daniel Mas. Los dirigentes plantearon que los recursos puedan canalizarse mediante instrumentos asociados a la emergencia y la reconstrucción.

Morales recordó como antecedente las transferencias entregadas durante la pandemia y sostuvo que una fórmula similar podría evaluarse ahora. "Hoy estamos nuevamente frente a una situación excepcional y creemos que existen instrumentos que permiten entregar una respuesta de esa naturaleza", señaló.