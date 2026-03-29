Diputado solicitó a ministra de Energía plan de seguridad por robo de cables

El diputado Erich Grohs (Partido Nacional Libertario) se reunió con la ministra de Energía, Ximena Rincón, para solicitarse un plan de seguridad especial ante el masivo robo de cables.

El parlamentario por la Región de Coquimbo compartió datos que posicionan a la zona como una de las más afectadas. De acuerdo a la Compañía General de Electricidad (CGE), en 2025 se registró la sustracción de 420 kilómetros de cables, superando a cualquier otra zona del país.

"Tuvimos una reunión muy importante con la ministra Rincón para poner sobre la mesa la realidad que viven nuestros vecinos, particularmente en La Serena, donde el robo de cables ya no es un hecho aislado, sino una actividad de bandas organizadas que nos tiene como la región más afectada de Chile", afirmó Grohs.

Asimismo, confirmó que le pidió a la ministra Rincón fortalecer la fiscalización "en los centros de acopio de metales y mejorar la coordinación con las policías para desarticular estas mafias que lucran con el servicio eléctrico de la gente".

"No nos quedaremos solo en la reposición del servicio, el robo de cables es un delito de bandas organizadas que requiere persecución penal firme. Por eso, solicitaré a la brevedad una reunión con la Ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, para coordinar operativos específicos en nuestra zona y desarticular estas mafias que operan con total impunidad", concluyó.