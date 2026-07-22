Tras el paso del intenso temporal por la Región de Coquimbo, empresarios turísticos de la zona alistan una importante inyección de recursos para subsanar, de aquí a las Fiestas Patrias, los daños provocados en sus respectivos predios.

"Hay harto que reparar, árboles que se cayeron, el mar se salió y destruyó buena parte de la infraestructura que tenemos cerca de la playa", indicó a Cooperativa Luis Amenábar, de Camping Guanaqueros y Arriero Expediciones.

Si bien el director y vicepresidente de la Cámara de Turismo de Coquimbo, Hernán Julio, cree que el sector se "levantará rápidamente", lamentó el efecto del sistema frontal en sus trabajadores.

"Como no podemos trabajar, estamos a manos cruzadas, pero eso también significa que las familias que el turismo sostiene también se ven afectadas, además de su afectación personal por el evento", relevó el dirigente.

Conozca el detalle en el informe del periodista Gonzalo Aguirre.

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