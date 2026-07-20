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Tópicos: País | Región de Coquimbo

Frente a la emergencia, Aguas del Valle distribuirá agua no apta para consumo humano en Ovalle

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Autor: Redacción Cooperativa

El agua tendrá una tonalidad café debido a la turbiedad del río Limarí y solo podrá utilizarse para aseo, limpieza y descarga de baños.

Para beber y preparar alimentos, Aguas del Valle mantendrá habilitados 50 estanques con agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Frente a la emergencia, Aguas del Valle distribuirá agua no apta para consumo humano en Ovalle
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El sistema frontal que afecta a la zona norte provocó intensas precipitaciones, el desborde de ríos y la turbiedad de sus aguas, lo que impide producir agua potable en Ovalle.

"Las condiciones que presenta actualmente el río Limarí hacen imposible producir agua potable en forma normal", explicó el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Ante esta situación, la sanitaria comenzó a reponer excepcionalmente el suministro por la red con agua destinada únicamente a labores de aseo, limpieza y descarga de baños. 

La medida fue coordinada con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y otras autoridades, para mantener condiciones básicas de higiene mientras persista la emergencia.

El agua contará con cloración, pero tendrá una tonalidad café debido a la turbiedad y no será apta para beber, cocinar ni preparar alimentos.

"Es muy importante que la comunidad comprenda que esta agua que llegue por las tuberías no debe utilizarse para ninguna actividad de consumo humano", recalcó Nazer.

Para beber y preparar alimentos, Aguas del Valle mantendrá operativos 50 estanques con agua potable en distintos sectores de Ovalle.

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