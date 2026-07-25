Región de Coquimbo: Fiscalía y PDI intensifican búsqueda de desaparecidos tras temporal

El Ministerio Público y la PDI intensificaron los operativos de búsqueda de las personas que aún permanecen desaparecidas tras el paso del sistema frontal que azotó a la Región de Coquimbo.

La policía civil ha recibido un total de 20 denuncias por presunta desgracia desde el inicio de la emergencia en la región, que concentra el mayor número de desaparecidos a nivel país a raíz de la catástrofe.

Para optimizar la respuesta judicial y operativa, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, informó que se adoptó la decisión de "agrupar todas las presuntas desgracias en un solo caso, en un solo RUC. Hemos designado al fiscal jefe de La Serena (Gianni Stagno) oara que vea todas las presuntas desgracias en el contexto de la catástrofe, bajo su propia visión. Estamos coordinados con la PDI".

"El Ministerio Público, a través de las causas y junto con la PDI, cuenta con los recursos necesarios. Han llegado recursos extra de la Región Metropolitana para buscar a las personas. Que la gente tenga tranquilidad que vamos a hacer todo lo posible como Ministerio Público, PDI y como policías en general, para buscar a estas personas y, ojalá, encontrarlas con vida", agregó el persecutor.

Todavía quedan tres personas sin ubicar

La PDI coordinó un trabajo multidisciplinario con distintas brigadas especializas para encontrar a las personas que aún permanecen desaparecidas en la Región de Coquimbo, donde se registraron seis fallecidos producto del temporal.

"A la fecha hemos recibido un total de 20 denuncias (por presunta desgracia). De ellas, 17 personas ya fueron ubicadas. En cuanto a las tres restantes, las diligencias investigativas realizadas hasta ahora nos permiten contar con antecedentes que indican que se encontrarían con vida", indicó el subprefecto Fredy Montoya, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena.

"No obstante, esta información debe ser corroborada, por lo que nuestros equipos continúan trabajando para constatar su ubicación y estado de salud", precisó el detective.

El operativo de búsqueda cuenta con el apoyo de la Brigada Aeropolicial, la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) y el Grupo de Reacción Táctica de la PDI.