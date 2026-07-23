El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres comunicó este jueves un significativo aumento en la cantidad de personas reportadas como desaparecidas en el contexto del tren de sistemas frontales que golpeó a la zona centro norte de Chile en la última semana.

En el balance nocturno de este jueves, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó que a la fecha -como desde el día martes- se mantiene en 13 el número de fallecidos confirmados, pero "aumentó a 18 (el de) personas desaparecidas". En el reporte anterior se hablaba de sólo cuatro.

El incremento se explica debido a que "Carabineros ha recibido 14 (denuncias de) presuntas desgracias en estas últimas horas", señaló.

De la cifra total, "11 personas con presuntas desgracias (se han reportado) en la Región de Coquimbo y siete en la Región de Atacama", detalló Cebrián.

Los damnificados, en tanto, suman 18 mil 254 personas, 1.748 los albergados y 45 mil 108 los aislados; mientras que las viviendas destruidas son 1.679, hay otras 8.492 con daño mayor y 34 mil 741 con daño menor.

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