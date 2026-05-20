Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago7.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Atentado incendiario dejó tres máquinas quemadas en ruta entre Lautaro y Curacautín

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El incidente ocurrió en el sector Rari Ruca durante la madrugada de este miércoles.

Atentado incendiario dejó tres máquinas quemadas en ruta entre Lautaro y Curacautín
 Archivo Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos tres máquinas forestales resultaron quemadas en un atentado registrado durante la madrugada de este miércoles en la ruta que une las comunas de Lautaro y Curacautín, en la Región de La Araucanía.

El incidente ocurrió en el sector Rari Ruca, donde trabajan actualmente las policías para esclarecer cuántas personas participaron en el ataque.

En el lugar se encontró un lienzo firmado por la Resistencia Mapuche Malleco.

Este hecho se da un día después del operativo en el sector de Temucuicui que terminó con la detención del werkén Jorge Huenchullán y se suma a un atentado similar registrado en Lautaro este martes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada