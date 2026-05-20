Atentado incendiario dejó tres máquinas quemadas en ruta entre Lautaro y Curacautín

Al menos tres máquinas forestales resultaron quemadas en un atentado registrado durante la madrugada de este miércoles en la ruta que une las comunas de Lautaro y Curacautín, en la Región de La Araucanía.

El incidente ocurrió en el sector Rari Ruca, donde trabajan actualmente las policías para esclarecer cuántas personas participaron en el ataque.

En el lugar se encontró un lienzo firmado por la Resistencia Mapuche Malleco.

Este hecho se da un día después del operativo en el sector de Temucuicui que terminó con la detención del werkén Jorge Huenchullán y se suma a un atentado similar registrado en Lautaro este martes.