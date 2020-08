08:43 - | Representante de @ONU_derechos por situación en La Araucanía: Pese a todas las tensiones y violaciones a DDHH que han ocurrido, no hay otro camino que formar una sociedad más incluyente, dar voz a las comunidades #CooperativaEnCasa

08:40 - | Representante de @ONU_derechos en América del Sur: No hay que reducir el tema que tenemos hoy en La Araucanía a un tema de seguridad #CooperativaEnCasa

TEMUCO: Desconocidos quemaron la casa del lonko Aniceto Norin, quien participó con el ex ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y con el Presidente Piñera en el lanzamiento del Plan Araucanía. Operativo en desarrollo en Traiguén. @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/qnvo7aGkUO

No hubo acuerdo entre el Gobierno y los voceros de los comuneros en huelga de hambre #CooperativaEnCasa https://t.co/Nwbnsvo6w3 pic.twitter.com/oSipQ0t7yt

08:12 - | Tras una reunión en Angol para destrabar la situación de los comuneros en huelga de hambre en La Araucanía, no se alcanzó acuerdo entre los voceros de los mapuche y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.

08:11 - | 11 personas fueron detenidas en Temuco cuando trataron de efectuar la marcha indígena contra el racismo, la cual no estaba autorizada.

22:18 - | El werkén Rodrigo Curipán planteó que "nos encontramos con un subsecretario traía un plan, que ya estaba básicamente zanjado, en el cual hablaba de unos diálogos prácticamente interculturales para poder reformar algunas cuestiones penitenciarias, pero desde ese punto de vista evidentemente nosotros no vamos a participar".

19:31 - | Senador Huenchumilla: El Estado tiene que pronunciarse sobre la petición de restitución de tierras, para sí o para no #CooperativaEnCasa

19:25 - | Huenchumilla y la escalada de la crisis en La Araucanía: Esto es una crónica anunciada de lo que viene y seguramente va a seguir si es que no hay una solución de fondo #CooperativaEnCasa

19:23 - | Huenchumilla: No habrá soluciones en La Araucanía "si es que el Presidente de la República no toma la decisión política de encarar a fondo el problema, y eso no ha existido" #CooperativaEnCasa