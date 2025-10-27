Ercilla: Encapuchado obligó a cazadores a desnudarse y mató a tres de sus perros

Un violento incidente armado se registró este lunes en las cercanías de Pidima, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, donde dos personas que se encontraban cazando conejos fueron interceptadas y atacadas por un sujeto encapuchado.

El atacante, portando un arma de fuego, intimidó a las víctimas y las obligó a realizar acciones humillantes antes de permitirles escapar. El reporte preliminar indica que el individuo forzó a los cazadores a quitarse toda su vestimenta y abandonar sus pertenencias en el lugar, obligándolos a correr desnudos en dirección a Pidima.

"Se entrevistó a esta víctima, quien señala que momentos antes, y mientras se encontraba de cacería en compañía de un amigo junto a sus ocho perros, fueron abordados por un individuo quien se encontraba encapuchado", detalló el comisario de Carabineros de Malleco Jorge Paul.

"Luego de eso, los obligó a despojarse de sus ropas y pertenencias, para posteriormente obligarlos a correr en dirección a Pidima. Mientras huían, la víctima señala que oyeron cómo el antisocial disparaba a sus perros", añadió el funcionario policial.

Como consecuencia de los disparos efectuados por el encapuchado, tres de los ocho perros que acompañaban a las víctimas murieron en el lugar.

El Ministerio Público fue informado de inmediato sobre el hecho y coordinó el inicio de una investigación en el sector para dar con el responsable. Hasta el momento, los operativos de rastreo no han logrado la detención.

Personal de Control de Orden Público de Carabineros se encuentra a cargo de las diligencias en los sectores rurales de Ercilla. Durante los patrullajes en las cercanías del sitio del suceso, se reportó el hallazgo de un escrito con consignas en contra del movimiento APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía).