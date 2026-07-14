Exalcalde de Renaico fue condenado por abuso sexual, estupro y aborto

El Tribunal Oral en Lo Penal de Cañete condenó este martes al exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, por los delitos de abuso sexual reiterado, estupro y aborto.

De acuerdo al proceso judicial, el exvocero de la CAM cometió estos delitos en contra de cinco víctimas, dos de ellas adolescentes, en las comunas de Tirúa, Contulmo, Renaico y Negrete.

El juez Marco Pincheira decidió "condenar al acusado Juan Carlos Reinao Marilao como autor del delito consumado de estrupro en carácter de reiterado, condenar al acusado como autor del delito consumado de aborto en fecha no precisada durante el mes de junio de 2017 (...) condenar al acusado como autor del delito consumado de abuso sexual y acoger la demanda civil de indemnización de prejuicios por daño moral".

El juzgado descartó el delito de violación imputado a Reinao, quien se encuentra en prisión preventiva desde noviembre del 2023.

La defensora de Reinao, Paula Vial, dice que los delitos están prescritos y que acudirán a instancias superiores, mientras que la Fiscalía pide penas superiores a los 60 años de presidio.

La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 7 de agosto a las 14:00 horas.