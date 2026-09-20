Investigan los homicidios de dos adultos mayores en Pitrufquén

El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan la muerte de dos adultos mayores en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

En el primero de los sucesos, el cuerpo de la mujer fue descubierto por un familiar que acudió a visitarla a su residencia, alertando de la presunta intervención de terceras personas en su deceso.

Sobre el procedimiento y las primeras pericias realizadas en el inmueble, la fiscal Vania Arancibia detalló que la víctima "se trata de una mujer de la tercera edad, de 91 años, que presenta lesiones evidentemente atribuibles a terceras personas".

Tanto el Ministerio Público como la PDI trabajan para dar con los responsables y esclarecer la dinámica de ambos homicidios. (FOTO: ATON)

"De la revisión del sitio del suceso se puede determinar que hubo registro de las pertenencias, de los muebles que existen en el interior de la casa y, por lo tanto, una hipótesis que no se puede descartar es el robo", puntualizó la persecutora.

A partir de estas evidencias, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias para esclarecer la dinámica del ataque y determinar si se sustrajeron especies o dinero desde la vivienda.

Segundo homicidio en el sector Alto Mirador

En un hecho paralelo, la policía concurrió al sector Alto Mirador de la misma comuna tras la alerta por el hallazgo del cuerpo de un hombre de 71 años, quien presentaba lesiones y yacía en la parte exterior de su propiedad.

Efectivos del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones se desplegaron en el sitio del suceso para levantar evidencias balísticas, biológicas o testimoniales que permitan identificar al autor o autores del crimen.

La situación se da días después de que la comuna sufriera otra tragedia: 16 adultos mayores fallecidos en un incendio en una residencia.