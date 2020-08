12:22 - | En la pasada jornada se registró el ataque a una vivienda en el sector Cura Quidico de la comuna de Tirúa; dos adultos mayores y una menor enviaron audios a la policía indicando que estaban siendo atacados #CooperativaEnCasa

12:19 - | Nuevo ataque incendiario en Arauco: Una casa ubicada a un costado del puente Tirúa fue destruida por el fuego, Bomberos no alcanzó a llegar por bloqueo de rutas #CooperativaEnCasa

12:18 - | Para esta hora estaba fijada la reunión del ministro de Justicia con voceros de comuneros en huelga de hambre en Angol, pese a que ellos dijeron que no iban a participar. Autoridades iban a esperar hasta último momento #CooperativaEnCasa

12:16 - | La reunión -vía Zoom- se extendió por cerca de 90 minutos

12:13 - | Finalizó la reunión entre el ministro Hernán Larraín con los voceros del machi Celestino Córdova, que hoy cumple 96 días en huelga de hambre #CooperativaEnCasa

11:14 - | Bloqueo de rutas impidió anoche a Bomberos llegar hasta una casa que fue quemada a un costado del Puente Tirúa: Anoche a un costado del Puente Tirúa una casa fue quemada. Bomberos no pudo llegar ante el bloqueo de las rutas. @Cooperativa pic.twitter.com/HvJd67hzEl — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 7, 2020

11:13 - | [FOTOS] Camioneros atravesaron sus máquinas en el kilómetro 550 de la Ruta 5 Sur, en Mulchén, acusando poca seguridad en tramo hacia La Araucanía: Tras diálogo con Carabineros, liberaron la ruta #CooperativaEnCasa Tras diálogo entre Carabineros, Gobernador de Biobío y camioneros, los conductores deciden liberar la Ruta 5 Sur altura km 550 pasado peaje Las Maicas en Mulchén. @Cooperativa pic.twitter.com/DujXtuKvPk — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 7, 2020

11:10 - | Previo a la reunión Manoli y ex intendentes de La Araucanía, se han registrado cortes de ruta en la Provincia de Malleco y la quema de una vivienda en el sector de Capitán Pastene #CooperativaEnCasa

11:10 - | Ministerio de Justicia sostiene un encuentro vía Zoom con los voceros del machi Celestino Córdova, que cumple más de 95 días en huelga de hambre.

11:03 - | Jornada de importantes reuniones por situación en La Araucanía: En Temuco, el intendente Víctor Manoli se reunirá con ex autoridades de la región a las 15:30 horas #CooperativaEnCasa

11:38 - | Intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, se encuentra reunido con los alcaldes cuyos municipios fueron tomados y desalojados en las últimas jornadas #CooperativaEnCasa

09:40 - | [En Vivo] Abogada de comuneros en huelga de hambre: No se trata de cambiar un fallo de la Justicia; no se han respetado los DDHH de los pueblos indígenas y, en particular, de los condenados #CooperativaEnCasa

09:39 - | [En Vivo] Abogada de comuneros en huelga de hambre: Hay una falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT a presos mapuche #CooperativaEnCasa

09:37 - | [En Vivo] Abogada de comuneros en huelga de hambre: Se le ha manifestado al ministro de Justicia que él tiene todas las competencias políticas y legales para poder resolver y dar solución al tema de la huelga #CooperativaEnCasa

09:36 - | [En Vivo] Abogada de comuneros: Iniciaron huelga seca por la no disposición del Gobierno a sentarse en una mesa de alto nivel político; no como la que el Gobierno propone, que son unos diálogos interculturales y religiosos #CooperativaEnCasa

09:34 - | [En Vivo] Abogada de comuneros en huelga de hambre: Estamos en el día 95. Están muy graves, ya no se levantan de sus camas y comunicaron que iniciaron la huelga seca #CooperativaEnCasa

09:32 - | [En Vivo] Abogada de comuneros en huelga de hambre: Los tribunales de justicia no han dado cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. Existen algunos casos, pero son contados con las manos #CooperativaEnCasa

09:30 - | [En Vivo] Abogada de comuneros en huelga de hambre: El Convenio 169 de OIT establece diversos principios para la no discriminación de los pueblos indígenas, se demanda que se aplique en materia penal #CooperativaEnCasa

En la mesa de reporteros conversamos con la abogada Isabel Figueroa, que representa a algunos comuneros en huelga de hambre

09:26 - | La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora por los hechos de violencia del fin de semana en las afueras de municipios de Malleco, donde hubo enfrentamientos entre civiles y cánticos racistas.

09:26 - | Los abogados defensores del machi Celestino Córdova apelaron ante la Corte Suprema la revocación de cambio de medida carcelaria y piden que pueda cumplir parte de su condena en su domicilio o rewe: Apelan al Convenio 169 de la OIT

09:24 - | Celestino Córdova y los comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel del Angol comenzaron a radicalizar la medida ante los nulos avances con el Gobierno, iniciando una huelga seca.

08:44 - | Representante de @ONU_derechos informó que se conversó con el Gobierno para lograr "beneficios intrapenitenciarios" para comuneros en las cárceles #CooperativaEnCasa

08:43 - | Representante de @ONU_derechos por situación en La Araucanía: Pese a todas las tensiones y violaciones a DDHH que han ocurrido, no hay otro camino que formar una sociedad más incluyente, dar voz a las comunidades #CooperativaEnCasa

08:40 - | Representante de @ONU_derechos en América del Sur: No hay que reducir el tema que tenemos hoy en La Araucanía a un tema de seguridad #CooperativaEnCasa

Representante de @ONU_derechos en América del Sur: El tema indígena para la oficina es un tema prioritario; son los más amenazados por la presión que ejercen los Estados y las empresas, presiones sobre las tierras



Comenta usando #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/inufDLtfKj — Cooperativa (@Cooperativa) August 5, 2020

08:24 - | En las últimas horas continúan barricadas en algunas rutas de La Araucanía

08:16 - | "Una huelga de hambre es un hecho que puede violentar a la ciudadanía y por supuesto violenta al Gobierno, y nosotros estamos dispuestos a resolverlo", aseveró Pérez.

08:13 - | Sobre los comuneros en huelga de hambre, el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que "este Gobierno ha ido mucho más allá y hay por parte del Ministerio de Justicia toda una conversación con quienes son voceros de las personas que están presas en Angol o en otras cárceles de la región, para ver -dentro del marco de las normativas y reglas penitenciarias- evitar y lograr desactivar lo que son las huelgas de hambre".

08:12 - | Desconocidos quemaron la casa del lonko Aniceto Norín: TEMUCO:

Desconocidos quemaron la casa del lonko Aniceto Norin, quien participó con el ex ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y con el Presidente Piñera en el lanzamiento del Plan Araucanía. Operativo en desarrollo en Traiguén.@Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/qnvo7aGkUO — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) August 5, 2020

08:12 - | Tras una reunión en Angol para destrabar la situación de los comuneros en huelga de hambre en La Araucanía, no se alcanzó acuerdo entre los voceros de los mapuche y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. No hubo acuerdo entre el Gobierno y los voceros de los comuneros en huelga de hambre #CooperativaEnCasa https://t.co/Nwbnsvo6w3 pic.twitter.com/oSipQ0t7yt — Cooperativa (@Cooperativa) August 5, 2020

08:11 - | 11 personas fueron detenidas en Temuco cuando trataron de efectuar la marcha indígena contra el racismo, la cual no estaba autorizada.

22:19 - | Carabineros realiza operativo por quema de camión en Metrenco, en el ingreso a Temuco TEMUCO:

Camión completamente quemado en Metrenco, acceso sur a Temuco. Según testigos, se escucharon disparos en el lugar antes del inicio de las llamas. Carabineros y Bomberos trabajan en el sitio del suceso.@Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/tcNc2xx2Aq — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) August 5, 2020

22:19 - | "Insistir en esa imposición consideramos que es una irresponsabilidad política, particularmente del subsecretario, o en este caso del Ministerio de Justicia", planteó Curipán

22:18 - | El werkén Rodrigo Curipán planteó que "nos encontramos con un subsecretario traía un plan, que ya estaba básicamente zanjado, en el cual hablaba de unos diálogos prácticamente interculturales para poder reformar algunas cuestiones penitenciarias, pero desde ese punto de vista evidentemente nosotros no vamos a participar".

22:18 - | Voceros de mapuche en huelga de hambre acusaron "irresponsabilidad política" tras reunirse con el subsecretario de Justicia #CooperativaEnCasa

19:32 - | Senador Huenchumilla y el conflicto mapuche: Todos los gobiernos han tenido responsabilidad, porque ninguno le ha puesto el cascabel al gato #CooperativaEnCasa

19:31 - | Senador Huenchumilla: El Estado tiene que pronunciarse sobre la petición de restitución de tierras, para sí o para no #CooperativaEnCasa

19:29 - | Senador Huenchumilla: Carabineros tiene que ser una institución imparcial entre los conflictos que tengan los grupos sociales #CooperativaEnCasa

19:26 - | Huenchumilla y la crisis en La Araucanía: Los desórdenes públicos demuestran los síntomas de una enfermedad mucho más profunda. Acá sólo se están atacando los síntomas #CooperativaEnCasa

19:25 - | Huenchumilla y la escalada de la crisis en La Araucanía: Esto es una crónica anunciada de lo que viene y seguramente va a seguir si es que no hay una solución de fondo #CooperativaEnCasa

19:23 - | Huenchumilla: No habrá soluciones en La Araucanía "si es que el Presidente de la República no toma la decisión política de encarar a fondo el problema, y eso no ha existido" #CooperativaEnCasa

19:21 - | Huenchumilla: Las expresiones de Pérez en Temuco "suponen un prejuicio respecto de lo que sucede en La Araucanía y él debe entender que aquí hay problema político, que requiere una intervención del Estado para su solución" #CooperativaEnCasa

19:18 - | Huenchumilla: Me pareció bien que Pérez viniera inmediatamente a una zona complicada, pero lo que no me pareció prudente fue que calificara a la región como buenos y malos. Eso es un juicio lapidario #CooperativaEnCasa

19:17 - | Senador Huenchumilla y la crisis en La Araucanía: Mi consejo es a la prudencia, a buscar una salida, al diálogo, a resolver la huelga de hambre #CooperativaEnCasa

19:16 - | Senador Huenchumilla y la visita de Pérez a Temuco: La manera en cómo se expresó, porque el lenguaje produce efectos, no fue prudente #CooperativaEnCasa

El senador DC Francisco Huenchumilla conversa sobre la escalada de la crisis en La Araucanía

16:09 - | Director del INDH, Sergio Micco: Queremos que haya paz en La Araucanía y que no se repitan los hechos de violencia #CooperativaEnCasa

16:08 - | Director del INDH, Sergio Micco: Lo que pudimos observar en La Araucanía son acciones de autotutela y gritos racistas #CooperativaEnCasa

16:06 - | Director del INDH, Sergio Micco: Lo peor que nos puede ocurrir en La Araucanía es que esto se convierta en un problema de orden público #CooperativaEnCasa

16:06 - | Director del INDH, Sergio Micco: Es fundamental que se recupere la vía del diálogo en La Araucanía #CooperativaEnCasa

15:54 - | "Esta actuación lo único que hace es exacerbar un clima respecto del cual los órganos del Estado debiéramos tener el máximo de prudencia y el máximo de esfuerzo para distender la situación, deteniendo personas sin motivo", lamentó Aguirre

15:53 - | Federico Aguirre, director del INDH en La Araucanía, indicó que "lamentamos profundamente el comportamiento de las Fuerzas Especiales de Carabineros en este contexto tan delicado en que se llama al diálogo pero se interrumpen manifestaciones pacíficas, masivas, numerosas"

15:53 - | Al menos siete personas fueron detenidas en frustrada marcha mapuche contra el racismo en Temuco #CooperativaRegiones

13:17 - | "No hay interrupción de la cadena de suministros, del tránsito por parte de camiones ni de vehículos; lo que se está haciendo para asegurar el flujo en Ruta 5 es que transitan convoy escoltados por policías mientras este la situación de inseguridad", explicó

13:15 - | Sobre la situación en las rutas de la región, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, garantizó que la cadena de suministros sigue garantizada

13:09 - | La marcha mapuche en Temuco no logró siquiera comenzar: personal de Fuerzas Especiales impidió su realización y detuvo a al menos cinco personas en las afueras del hospital regional #CooperativaRegiones TEMUCO:

Marcha mapuche contra el Racismo fue interrumpida por Fuerzas Especiales de Carabineros en Temuco. Algunos dirigentes fueron detenidos. @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/PNMjGjWb7B — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) August 4, 2020

11:08 - | La convocatoria para la marcha mapuche en Temuco, a las 11:30 horas, es en la Plaza del Hospital #CooperativaEnCasa

11:07 - | Ana Llao ante marcha mapuche en Temuco: "El ministro del Interior vino a solucionar el problema con bencina y con parafina" #CooperativaEnCasa

11:05 - | Ana Llao ante marcha mapuche en Temuco: Aquí hubo una provocación donde vuelve a aparecer el fascismo totalmente, ya no está encubierto, está operando, está el neocolonialismo y el racismo vivo en esta región #CooperativaEnCasa

11:03 - | Marcha mapuche en Temuco no está autorizada: Ana Llao expresó que los mapuche no piden permiso en territorio indígena para caminar por las calles #CooperativaEnCasa

10:59 - | En la madrugada hubo enfrentamientos entre carabineros y encapuchados en el sector de Pidima, Ercilla y en el acceso a Collipulli

10:57 - | [AUDIO] El nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI) remarcó que él no fue a La Araucanía "a provocar a nadie", ante los hechos de violencia en los últimos días tras su visita a la zona. "Soy absolutamente antirracista; todos los gritos que tengan una connotación racista, vengan de donde vengan, son rechazados", aseguró.

10:52 - | El presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche y jefe comunal de Renaico, Juan Carlos Reinao, afirmó en El Diario de Cooperativa que la situación en La Araucanía y la provincia de Arauco se salió de control hace meses y "no lo queremos reconocer". Alcalde mapuche: La situación en La Araucanía y Arauco se salió de control hace meses #CooperativaEnCasa https://t.co/lCmNMLHLH0 pic.twitter.com/rTVjjBlnFL — Cooperativa (@Cooperativa) August 4, 2020

10:50 - | Sólo se ha abierto una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Regional contra civiles que atacaron a comuneros mapuche

10:50 - | El Gobierno ya presentó querellas contra los comuneros mapuche que habían tomado los recintos municipales, pero no se conocen aún acciones contra las personas que llegaron con palos a manifestarse en las afueras de estas dependencias tomadas