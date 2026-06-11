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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Profesores paralizaron actividades en liceo de Loncoche tras denuncias de violencia escolar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La comunidad educativa del Liceo Padre Alberto Hurtado de Loncoche, en la Región de La Araucanía, paralizó sus actividades luego de denunciar agresiones contra docentes, paradocentes e inspectores del establecimiento, en medio de una serie de episodios de violencia escolar registrados durante los últimos días.

Según los primeros antecedentes, los funcionarios han sido víctimas de empujones y golpes, situación que motivó la suspensión de funciones y el llamado a la Municipalidad de Loncoche para adoptar medidas para resguardar la seguridad de los trabajdores.

El caso está siendo investigado por las autoridades regionales de Educación y por representantes comunales, quienes han sostenido reuniones para evaluar la situación y las acciones a seguir.

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