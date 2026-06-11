Profesores paralizaron actividades en liceo de Loncoche tras denuncias de violencia escolar

La comunidad educativa del Liceo Padre Alberto Hurtado de Loncoche, en la Región de La Araucanía, paralizó sus actividades luego de denunciar agresiones contra docentes, paradocentes e inspectores del establecimiento, en medio de una serie de episodios de violencia escolar registrados durante los últimos días.

Según los primeros antecedentes, los funcionarios han sido víctimas de empujones y golpes, situación que motivó la suspensión de funciones y el llamado a la Municipalidad de Loncoche para adoptar medidas para resguardar la seguridad de los trabajdores.

El caso está siendo investigado por las autoridades regionales de Educación y por representantes comunales, quienes han sostenido reuniones para evaluar la situación y las acciones a seguir.