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Recuperaron cuerpo de mujer que cayó a quebrada en Volcán Llaima
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Autor: Redacción Cooperativa
Durante la tarde de este lunes se logró recuperar el cuerpo de Ingrid Vera, mujer que falleció tras caer a una quebrada mientras hacía senderismo en el Volcán Llaima, en la Región de La Araucanía.
Ian Gorayeb, director regional de Senapred, confirmó que "Bomberos y Carabineros con el GOPE accedieron, llegaron al lugar, para poder hacer la bajada del cuerpo y entregárselo al Servicio Médico Legal".
Por el momento sigue la investigación sobre las causas del accidente que provocó la muerte de la mujer de 42 años.