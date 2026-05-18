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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Recuperaron cuerpo de mujer que cayó a quebrada en Volcán Llaima

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Durante la tarde de este lunes se logró recuperar el cuerpo de Ingrid Vera, mujer que falleció tras caer a una quebrada mientras hacía senderismo en el Volcán Llaima, en la Región de La Araucanía.

Ian Gorayeb, director regional de Senapred, confirmó que "Bomberos y Carabineros con el GOPE accedieron, llegaron al lugar, para poder hacer la bajada del cuerpo y entregárselo al Servicio Médico Legal".

Por el momento sigue la investigación sobre las causas del accidente que provocó la muerte de la mujer de 42 años.

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