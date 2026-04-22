Subsecretario Jouannet en La Araucanía: "Siempre podemos mejorar"

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet (Amarillos), visitó este miércoles la Región de La Araucanía y se reunió con autoridades políticas, policiales y de la Fiscalía, reconociendo la necesidad de mejorar los esfuerzos de coordinación.

"Nosotros creemos que podemos siempre mejorar, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, justamente, hemos venido hoy a trabajar acá con la Fiscalía. El Estado lo que tiene que hacer es trabajar en conjunto, coordinado", dijo el exintendente al ser consultado por las críticas de los gremios productivos respecto de la eficacia del estado de excepción constitucional, mientras -en paralelo- hay voces que llaman a "desescalarlo".