Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago13.9°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Hombre fue apuñalado en plena vía pública en Puerto Montt

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre resultó herido en el sector del tórax y en su extremidad superior izquierda tras ser apuñalado en el centro de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

De acuerdo a información preliminar, la víctima caminó apuñalada desde el final de calle Rancagua hasta la intersección con Antonio Varas donde permaneció a las afueras de un local comercial, donde recibió asistencia mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia. Fue atendido por personal SAMU y trasladado a un centro asistencial.

Este caso se suma al de una segunda persona herida con arma blanca en la comuna de Puerto Montt, quien sufrió un apuñalamiento en el sector de cabañas FX.

contenido de servicio
Las + leídas