Hombre fue apuñalado en plena vía pública en Puerto Montt

Un hombre resultó herido en el sector del tórax y en su extremidad superior izquierda tras ser apuñalado en el centro de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

De acuerdo a información preliminar, la víctima caminó apuñalada desde el final de calle Rancagua hasta la intersección con Antonio Varas donde permaneció a las afueras de un local comercial, donde recibió asistencia mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia. Fue atendido por personal SAMU y trasladado a un centro asistencial.

Este caso se suma al de una segunda persona herida con arma blanca en la comuna de Puerto Montt, quien sufrió un apuñalamiento en el sector de cabañas FX.