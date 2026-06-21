"Koñimo I": Reflotan embarcación en la que murieron seis personas en Los Lagos

Un hito importante en la investigación del naufragio del "Koñimo I" se concretó este domingo con el reflotamiento total de la nave en el Estuario del Reloncaví (Región de Los Lagos).

La nave se había hundido el pasado 27 de enero en la costa de la región, en un accidente que dejó un saldo de seis personas fallecidas y dos sobrevivientes.

Respecto a la recuperación de la embarcación, el gobernador Marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain, detalló que se encuentran junto a "personal especialista, técnicos y profesionales para poder realizar todas las diligencias necesarias en peritajes".

El objetivo -aseguró la autoridad marítima- es "cooperar y contribuir a esta investigación por este lamentable accidente".

Trabajo conjunto con la Fiscalía y la PDI

El éxito de la maniobra dependió del posicionamiento del "Koñimo I" sobre la nave de apoyo "Yagana".

Este procedimiento técnico permitió extraer la totalidad del agua del casco, logrando que los equipos de la Fiscalía de Osorno, la Armada y la Policía de Investigaciones (PDI) operen en un entorno seguro y controlado.

La investigación es encabezada por los fiscales María Angélica de Miguel y Carlos Delgado, quienes buscan reconstruir la dinámica del siniestro.

Durante los próximos días, los equipos especializados van a desarrollar una serie de peritajes y levantamiento de evidencias desde la estructura de la embarcación.

Los antecedentes que se han recopilado van a ser incorporados a la carpeta investigativa con el objetivo de determinar las circunstancias que provocaron el hundimiento.