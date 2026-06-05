Mantienen prisión preventiva para hijo de Julia Chuñil

El Juzgado de Garantía de Los Lagos ratificó este viernes la medida de prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, principal sospechoso en el caso de la desaparición y presunto parricidio de su madre, Julia Chuñil.

La decisión judicial se tomó tras evaluar que los antecedentes presentados por la Fiscalía son suficientes para mantener al imputado privado de libertad mientras se agotan los plazos de la investigación.

Pese a la resolución del tribunal, la defensa de Troncoso Chuñil cuestionó la falta de nuevos elementos probatorios por parte del ente persecutor, señalando que la carpeta investigativa no ha sumado avances significativos que incriminen directamente a su representado.

El Ministerio Público basó su solicitud en los informes recopilados hasta la fecha para justificar que la libertad del detenido representa un peligro para la sociedad. (FOTO: ATON)

"Igualmente, nos encontramos tranquilos, porque hoy la Fiscalía no expuso absolutamente nada respecto ni de nuevos avances en la investigación, respecto de algún tipo de prueba que vinculara a alguno de mis representados", señaló la abogada defensora, Karina Riquelme.

En esta línea, afirmó que han hecho "un trabajo serio, en el que hemos desmembrado cada una de las evidencias y hemos dado cuenta de cuáles son las inconsistencias que existen en las mismas pruebas de la Fiscalía".

Operativos de búsqueda en Máfil

El caso mantiene un frente abierto en el ámbito operativo. Mientras el proceso judicial sigue su curso, las policías y equipos especializados continúan con las labores de rastreo en terreno.

Hasta el momento, el cuerpo de la mujer no ha sido localizado, lo que convierte estas diligencias en una pieza clave para el éxito del juicio oral futuro.