Caso Chuñil: Carabineros resguarda predio donde se hallaron restos óseos
Santiago amaneció este viernes bajo una espesa neblina
Católicos ortodoxos conmemoran el Viernes Santo en Europa oriental
León XIV recibió en el Vaticano al presidente de Francia
Pancho Saavedra "se empelotó" con sus socios
Operativo masivo desarticuló banda que comercializaba drogas en golosinas
Con fuerte resguardo policial se mantiene el terreno donde vivía Julia Chuñil, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos; donde esta jornada se hallaron restos óseos que son ahora periciados por especialistas.
La Fiscalía indaga la desaparición de la mujer, ocurrida en noviembre de 2024, en un caso que ha sido enarbolado como reivindicación mapuche y medioambienalista, pero que tuvo un giro cuando se formalizó a tres hijos de Chuñil, imputados por parricidio.
Relacionados