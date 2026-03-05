Síguenos:
Académica apunta a política de género para cerrar brechas entre hombres y mujeres en matemáticas

Alejandra Mizala, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma institución, comentó en Una Nueva Mañana la importancia de los factores socioculturales en las brechas en resultados de pruebas estandarizadas de matemáticas.

De acuerdo a la experta, esta situación se debe a diversos estereotipos, apuntando a que se necesita política de género en educación, más allá de intervenciones en colegios, ya que esta brecha se había estado cerrando, pero los números retrocedieron después de la pandemia.

