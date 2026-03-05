Alejandra Mizala, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma institución, comentó en Una Nueva Mañana la importancia de los factores socioculturales en las brechas en resultados de pruebas estandarizadas de matemáticas.

De acuerdo a la experta, esta situación se debe a diversos estereotipos, apuntando a que se necesita política de género en educación, más allá de intervenciones en colegios, ya que esta brecha se había estado cerrando, pero los números retrocedieron después de la pandemia.

LEER ARTICULO COMPLETO