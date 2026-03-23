El reciente anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre un significativo recorte presupuestario ha generado diversas reacciones a lo largo del país.

La medida instruye a todos los ministerios a reducir su gasto en un 3%, algo que no pasa desapercibido, especialmente en regiones donde ciertos subsidios son cruciales para la calidad de vida de sus habitantes.

La Región de Magallanes se ha declarado no ajena a esta medida, y existe una preocupación sobre cómo podría repercutir directamente en el subsidio del gas, un beneficio esencial para la economía familiar en la zona.

La preocupación no es solo política, sino que también se extiende al ámbito municipal, con autoridades locales que han advertido un posible impacto de estos recortes.

LEER ARTICULO COMPLETO