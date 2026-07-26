Nuevo sistema frontal llegará con lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos a la zona centro-sur

Un nuevo sistema frontal llegará durante los próximos días a la zona centro-sur del país, con lluvias, viento y probables tormentas eléctricas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que las precipitaciones continuarán durante el lunes y martes en la Región del Maule. En Ñuble, en tanto, se mantendrá la probabilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta la mañana del lunes.

Para la Región del Biobío se pronosticó cielo cubierto, lluvias, posibles tormentas eléctricas y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Estas condiciones se extenderán durante el lunes.

El organismo también advirtió la posible formación de nubes capaces de generar vientos locales intensos y rachas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos durante la tarde y noche de este domingo.

El fenómeno se concentraría en sectores del litoral, la cordillera de la Costa y los valles de ambas regiones, y podría generar vientos locales con rachas tornádicas.

Hasta 70 milímetros en Los Ríos

En Los Ríos, las precipitaciones se mantendrán hasta la mañana del martes.

Elio Bruford, de la Dirección Meteorológica, indicó que "para el día jueves, el sistema frontal de la región de Los Ríos, ingresa a la región de Los Lagos con lluvia débil al principio y lluvia más fuerte, hacia horas de la tarde y de la noche".

El director regional de Senapred en Los Ríos, Daniel Epprecht, señaló que se mantiene vigente una Alerta Temprana Preventiva por lluvias, viento y tormentas eléctricas.

"Los vientos y la lluvia estarán presentes en toda nuestra región de Los Ríos, con montos que podrían llegar hasta los 70 milímetros en 24 horas, y las tormentas eléctricas estarían presentes en toda la provincia del Ranco", explicó.

En Los Lagos también se mantiene una Alerta Temprana Preventiva por la probabilidad de tormentas eléctricas y vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral.