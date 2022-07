El alcalde de San Fernando, Pablo Silva, conversón con cooperativa sobre el plan "Gas de Chile", que busca reducir el precio del gas licuado y que será vendido, en primera instancia, en tres comunas del país por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). La autoridad comunal señaló que están "colaborando, pero no se nos ha informado al respecto. Nuestros vecinos están preocupados, nos llaman y no sabemos qué contestarles. Creemos que no ha habido la seriedad por parte de quienes están haciendo esta oferta".

