10 detenidos dejó allanamiento en la Municipalidad de Alto Hospicio

La Policía de Investigaciones realizó este jueves un operativo en dependencias de la Municipalidad de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, en el marco de una investigación por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y fraude al fisco.

Según confirmó la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, la diligencia dejó al menos 10 personas detenidas, entre ellas cinco funcionarios municipales. El procedimiento incluyó órdenes de entrada y registro en distintas dependencias del municipio y se mantiene en desarrollo.

El operativo obligó además a suspender algunos trámites municipales, entre ellos la realización de exámenes de conducir en el Departamento de Tránsito. Se espera que durante la jornada el Ministerio Público entregue mayores antecedentes sobre los detenidos y el alcance de la investigación.