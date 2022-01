13:16 - | Rodrigo Cortés, líder de cargadores portuarios de Iquique: "Esta es una ciudad que se ha forjado con los migrantes, pero el tema no pasa por ahí. Cuando nos tildan de xenófobos y clasistas, ese no es el punto. Hoy queremos atacar a la delincuencia"

Futura min del Interior Izkia Siches por bloqueo y protestas en Iquique: %u201Chay que preguntarle al gobierno, ir a preguntarle al gobierno al ministro Delgado cuáles son las medidas que van a tomar, ojalá se puedan implementar. No es un problema sencillo%u201D. @Cooperativa

12:55 - | #CooperativaContigo Alcalde de Iquique: "No hay una política clara sobre qué se va a hacer con este descontrol total en la frontera"

12:52 - | #CooperativaContigo Alcalde de Iquique: "No es normal que una ciudad se pare y todos cierren sus negocios, pero esa decisión responde a la desesperación de ser escuchados"

12:51 - | #CooperativaContigo Alcalde de Iquique: "No se en qué puede terminar esto, pero hoy tienes una válvula de escape que es que la gente se organizó, sin color político, y decidió parar la ciudad"

12:50 - | #CooperativaContigo Alcalde de Iquique y el descontrol en la frontera: "Entra y sale quien quiere. Eso no puede ser"

12:47 - | #CooperativaContigo Alcalde de Iquique: "Cuando no hay Estado el que se hace cargo es finalmente el crimen organizado"

12:44 - | #CooperativaContigo Alcalde de Iquique: "El fenómeno migratorio el Gobierno no lo ha sabido encauzar. Por otro lado, hay una crisis de seguridad y, además, una crisis sanitaria. Todo esto genera una sensación de abandono"

12:43 - | #CooperativaContigo Alcalde de Iquique, Mauricio Soria: "Ha sido una jornada muy pacífica. Este paro no fue de un día para otro, fue organizado por los gremios y la sociedad civil"

12:07 - | #CooperativaContigo Marianela Chalco, presidenta de la Feria Vivar, que se ha plegado al paro en Iquique: "Nos vemos afectados por la delincuencia, constantemente tenemos robos y la gente no sale a comprar al centro, tiene miedo de salir"

09:51 - | #CooperativaContigo Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones de Nuevo Pudahuel, por paro en Iquique: Los vuelos hacia la ciudad nortina "han empezado a ser cancelados porque no hay fácil conectividad entre el aeropuerto y la ciudad"

Iquique está cerrado por el abandono del Estado, no por la migración. Que no le confundan. Fue el abandono del Estado y las malas políticas migratorias las que llevaron a estas consecuencias

09:46 - | José Tomás Vicuña, ex director del Servicio Jesuita a Migrantes, por paro en la Región de Tarapacá:

08:52 - | [En vivo] Fiscal de Tarapacá por la presencia militar en la frontera: "Si bien ha contribuido a inhibir el ingreso ilegal, no sé qué tan efectivo ha podido ser" #CooperativaContigo

08:50 - | [En vivo] Fiscal de Tarapacá: "Desgraciadamente no hay una coordinación internacional expedita" #CooperativaContigo

08:48 - | [En vivo] Fiscal de Tarapacá: "Acá se viven fenómenos delictuales que no se dan en otros lugares del país. Eso es un hecho, no debería no entenderse y requiere una atención especial" #CooperativaContigo