Venezolanos celebraron caída de Maduro en Estación Central
Un grupo de ciudadanos venezolanos se congregó esta mañana en Estación Central luego de los ataques estadounidenses a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos.
"No hay palabra. Mucha emoción, imagínese cuántos años de dictadura", señaló uno de los manifestantes a Cooperativa, mientras celebraba junto a otros connacionales en la esquina de Toro Mazote con Alameda, zona conocida como la "Pequeña Caracas".
Alrededor de las 02:00 hora local (03:00 en Chile) diversos bombardeos se registraron en distintos puntos de la capital venezolana; más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó a través de Truth Social la captura de su par venezolano y su esposa, Cilia Flores.
