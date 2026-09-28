Aviso de bomba obligó a evacuar dependencias de ENAP Refinería Aconcagua
Un mensaje alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo al interior de un baño.
Un mensaje alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo al interior de un baño.
ENAP Refinería Aconcagua, en la comuna de Concón, decidió evacuar sus instalaciones durante la mañana de este lunes debido a una amenaza de bomba.
A través de un comunicado, la empresa detalló que "ENAP Refinería Aconcagua informa que hoy alrededor de las 08:20 horas, fue detectado un mensaje con una amenaza de bomba en el baño del salón de eventos".
"Como medida preventiva, la empresa procedió a evacuar al personal y activó de inmediato los protocolos internos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones", precisaron.
Por el momento no se ha precisado si realmente existía algún artefacto en el lugar.