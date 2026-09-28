Aviso de bomba obligó a evacuar dependencias de ENAP Refinería Aconcagua

ENAP Refinería Aconcagua, en la comuna de Concón, decidió evacuar sus instalaciones durante la mañana de este lunes debido a una amenaza de bomba.

A través de un comunicado, la empresa detalló que "ENAP Refinería Aconcagua informa que hoy alrededor de las 08:20 horas, fue detectado un mensaje con una amenaza de bomba en el baño del salón de eventos".

"Como medida preventiva, la empresa procedió a evacuar al personal y activó de inmediato los protocolos internos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones", precisaron.

Por el momento no se ha precisado si realmente existía algún artefacto en el lugar.