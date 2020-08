Carlos Pinto recordó en Una Nueva Mañana el capítulo de "Mea Culpa" que recreó la historia de "El tambor" y su conversación con Hugo Bustamante, quien hoy es el único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. "Salgo con una sensación de indefensión como ciudadano", reconoció el periodista a raíz de las declaraciones de Bustamante, quien admitió en aquella ocasión -en 2005- la posibilidad de volver a cometer un crimen como el homicidio de su ex pareja y del hijo de la misma de nueve años. Pinto cuestionó "la ausencia de un profesional de la medicina que los catalogue, porque o no existe dinero, existe indolencia o los gobiernos piden resultados y no aportan nada".

LEER ARTICULO COMPLETO