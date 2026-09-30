Fiscalía pide penas de más de 90 años para imputados por robo en banco de Valparaíso

Penas que sobrepasan los 90 años de presidio busca la Fiscalía en el juicio en contra de cuatro acusados por violentos robos a BancoEstado y a la tienda Paris en Valparaíso durante el año pasado.

Se trata de tres adultos y un menor, quien en marzo de 2025 fueron parte de un grupo de 12 sujetos que se llevó más de 150 millones de pesos desde la sucursal bancaria, y que en junio robaron gran cantidad de celulares y especies desde la tienda de retail.

El fiscal Elizardo Tapia comentó que "configuran robos con violencia sumamente violentos por una banda criminal organizada, hubo planificación previa, protección perimetral, arrojamiento de miguelitos, aceite en la vía pública, quema de vehículos, con disparos al aire".

"Creemos que es importante que el tribunal persiga esto, que lo valore también dentro de una eventual condena, porque no es lo que estamos nosotros como habitantes de esta región habituados a percibir", añadió.

Los sujetos fueron imputados por los delitos de robo con violencia e intimidación, porte ilegal de arma de fuego, municiones y de arma prohibida, disparos injustificados, homicidio tentado contra carabineros, receptación, incendio de vehículo y asociación criminal.